"Qarabağ" ilk transferini reallaşdırdı "Qarabağ" qış transfer pəncərəsində ilk keçidini reallaşdırıb. Day.Az Apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, klub heyətini yarımmüdafiəçi ilə gücləndirib. Futbolçunun kimliyi hələlik açıqlanmasa da, tərəflər arasında tam razılıq əldə olunub. Cinah yarımmüdafiəçisi artıq Bakıdadır.
Futbolçunun transferinin yaxın günlərdə rəsmən elan ediləcəyi gözlənilir.
