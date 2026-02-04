Bu vəziyyətdə yatmaq korluğa səbəb olur
Yatış formasınız təkcə bel və boyun ağrılarına deyil, həm də göz təzyiqinin (qlaukoma) artmasına və görmə qabiliyyətinin itirilməsinə səbəb ola bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, üzüüstə (yastığa qapanaraq) yatdıqda göz almalarına birbaşa mexaniki təzyiq düşür. Bu vəziyyət göz daxili mayenin dövranını pozur və təzyiqin yüksəlməsinə səbəb olur. Uzun müddət bu şəkildə yatmaq görmə sinirlərini zədələyərək qlaukoma xəstəliyinin inkişafını sürətləndirir.
Yastıqla daimi təmasda olan göz qapaqlarında "Floppy Eyelid Syndrome" (Sallanan Göz Qapağı Sindromu) yarana bilər. Bu zaman göz qapaqları elastikliyini itirir, gecə yatarkən öz-özünə açılır və gözün buynuz qişasının (kornea) qurumasına, iltihablanmasına və yaralanmasına yol açır.
3. Kimlər daha çox risk altındadır?
Artıq qlaukoma diaqnozu qoyulmuş şəxslər.
Yüksək dərəcəli miopiyası (yaxından görmə problemi) olanlar.
Yuxu apnesi (yuxuda nəfəsin kəsilməsi) problemi yaşayanlar (çünki onlar daha çox üzüüstə yatmağa meylli olurlar).
Göz sağlamlığı üçün ən ideal yatış forması arxasıüstə və ya yan tərəfə yatmaqdır.
Gözlərin yastığa təmas etməməsi üçün çox yumşaq olmayan, başı sabit saxlayan yastıqlardan istifadə edilməlidir.
Əgər səhərlər gözlərinizdə qızartı, ağrı və ya dumanlı görmə ilə oyanırsınızsa, mütləq göz həkiminə müraciət edin.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре