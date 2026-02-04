Rüfət Nasosnu özünə yeni iş

Meyxanaçı Rüfət Nasosnu özünə yeni iş tapıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, "Kanal S"də aparıcılıq edəcək.

Söz ustası hələ aparıcı qoltuğuna oturmadan şikayətini dilə gətirib:

"Şənbə və bazar günləri 2 saat 30 dəqiqə veriliş aparıram. Biz kiçik səhvlər edirdik, amma digər insanları qınayırdıq ki, niyə belə edirlər? Hazırda görürəm ki, aparıcılıq çox çətindir. Verilişimdə cəmi 6 dəqiqəlik reklam var, 2 saat 24 dəqiqə danışıram. Üstəgəl canlı ifalar yoxdur, yalnız fonoqramdır. Çox çətindir, illər ərzində necə dözmüsünüzsə, heyranam".