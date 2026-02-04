https://news.day.az/azerinews/1813902.html Rüfət Nasosnu özünə yeni iş TAPDI Meyxanaçı Rüfət Nasosnu özünə yeni iş tapıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, "Kanal S"də aparıcılıq edəcək. Söz ustası hələ aparıcı qoltuğuna oturmadan şikayətini dilə gətirib: "Şənbə və bazar günləri 2 saat 30 dəqiqə veriliş aparıram. Biz kiçik səhvlər edirdik, amma digər insanları qınayırdıq ki, niyə belə edirlər?
Rüfət Nasosnu özünə yeni iş TAPDI
Meyxanaçı Rüfət Nasosnu özünə yeni iş tapıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, "Kanal S"də aparıcılıq edəcək.
Söz ustası hələ aparıcı qoltuğuna oturmadan şikayətini dilə gətirib:
"Şənbə və bazar günləri 2 saat 30 dəqiqə veriliş aparıram. Biz kiçik səhvlər edirdik, amma digər insanları qınayırdıq ki, niyə belə edirlər? Hazırda görürəm ki, aparıcılıq çox çətindir. Verilişimdə cəmi 6 dəqiqəlik reklam var, 2 saat 24 dəqiqə danışıram. Üstəgəl canlı ifalar yoxdur, yalnız fonoqramdır. Çox çətindir, illər ərzində necə dözmüsünüzsə, heyranam".
