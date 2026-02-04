Paytaxtda məşhur restoranda dönərin içindən çıxan şüşə vətəndaşın dilini kəsdi
Paytaxtda dönərxanaların birində xoşagəlməz hadisə baş verib. Vətəndaş "Acıktım" restoranında dönərin içindən çıxan şüşənin dilini kəsdiyini bildiriib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, müştərinin sözlərinə görə, hadisə Nərimanovda yerləşən Acıktım restoranında baş verib.
Müştəri iddia edir ki, hadisə ilə bağlı restoranı məlumatlandırsa da restoran bundan boyun qaçırıb.
Məsələ ilə bağlı restorandan bildirildi ki, belə bir halın baş verməsi mümkün deyil:
"Burda şüşə harda ola bilər ki? Hamısı qidalardı, şüşə əlaqəsizdir".
Sözügedən hadisə yerində AQTA-dan bildirildi ki, məsələ nəzarətə götürülüb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, qida obyektində sanitar pozuntu qeydə alınıb. Faktla bağlı qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülərək inzibati protokol tərtib olunub.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре