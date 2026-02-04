Böyükşor gölünə kanalizasiya suları axıdılıb?
Böyükşor gölündən 02.02.2026-cı il tarixində Suların İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidmətinin tabeliyində Mərkəzi laboratoriya tərəfindən götürülmüş su nümunələrinin analiz nəticələrinə görə göldə yeni fekal çirklənmə, yəni kanalizasiya sularının axıdılması faktı təsdiq edilmir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Suların İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilir ki, göl suyunda ammonium ionunun qatılığının aşağı olması yeni fekal çirklənmənin olmadığına dəlalət edir.
"Göl suyunun mühit reaksiyasının qələvi olması və səthi aktiv maddələrin aşkarlanması suda daha çox yuyucu vasitələrin (detergentlər) mövcudluğunu göstərir. Yüksək elektrik keçiriciliyi, həll olmuş duzların və xloridlərin yüksək miqdarı küləksiz günlərdə səthi aktiv maddələrin suda qeyri aktiv formada olmasına səbəb olur.
Küləkli hava şəraitində isə suyun mexaniki qarışması və hava ilə təmasının artması nəticəsində səthi aktiv maddələr səthdə toplanaraq köpük əmələ gətirir. Bu, sabunlu sular üçün tipik olan fiziki reaksiya ilə şərtlənən köpüklənmə effektidir, yəni ani çirklənmə hadisəsi deyil".
Qurumdan əlavə edilib ki, Dərnəgül-Bakıxanov-Qaraçuxur-Hövsan xətti üzrə inşasına başlanılmış 10.4 km-lik kollektorun,həmçinin Biləcəri, Binəqədi, M.Ə.Rəsulzadə, Mehdiabad və Digah xətti üzrə 16 km-lik gətirici kollektorun və məhsuldarlığı 40 000 m3/gün olan qurğunun tikintisi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Bakı şəhərində və Abşeron yarımadasında sutəchizatı, yağış və tullantı suları sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə dair 2026-2030-cu illər üzrə Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin yerinə yetirilməsi təmin ediləcəkdir ki, nəticədə ətraf ərazilərdə formalaşan tullantı sularının idarə ediləcək və Böyükşor gölünün ekoloji vəziyyəti yaxşılaşacaqdır.
Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl sosial mediada Böyükşor gölünün səthində xeyli miqdarda ağ köpük müşahidə olunması ilə bağlı görüntülər yayılıb. Müşahidə olunan köpüyün yaranmasının əsas səbəbi kimi məişət tullantı sularında yüksək miqdarda yuyucu vasitələrin olması ehtimal edilib.
