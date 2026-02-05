Toyuğun həmin hissələrini yemək olmaz - Kəsib atın
Toyuq əti bir çox insanın sevimli qidasıdır, lakin bəzi hissələrinin sağlamlıq üçün risk daşıdığı bildirilir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, qida mütəxəssisləri, xüsusilə qaraciyər, dəri və quyruq hissələrinə diqqət yetirməyi tövsiyə edirlər.
1. Qaraciyər
Toyuğun qaraciyəri insanlar tərəfindən çox sevilsə də, sağlamlıq baxımından risklidir. Bu orqan toksinləri toplama xüsusiyyətinə malikdir və əgər toyuğun qidasına əlavə maddələr qatılıbsa, həmin toksinlər qaraciyərdə yığılır. Bu səbəbdən xüsusilə kimyəvi əlavələrlə qidalanmış toyuqların qaraciyəri diqqətlə seçilməlidir.
2. Dəri
Toyuğun dərisi yağ və xolesterin miqdarı yüksək olduğundan, ürək-damar problemləri olan şəxslər üçün uyğun deyil. Hətta sağlam insanlar üçün də dərinin çox miqdarda istehlakı uzun müddətdə xolesterin və piy yığılmasına səbəb ola bilər.
3. Quyruq
Quyruq hissəsi bakteriyaların toplana biləcəyi bir yerdir, çünki buradan nəcis keçmiş olur. Xüsusilə mədə və bağırsağı həssas olan şəxslər bu hissəni yeməməlidir.
Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, toyuq əti sağlam qida olsa da, bədənə zərər verə biləcək hissələrə diqqət yetirmək vacibdir. Qida təhlükəsizliyi və sağlamlıq üçün qaraciyər, dəri və quyruq istehlakında ehtiyatlı olmaq tövsiyə olunur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре