Azərbaycanlı müğənniyə həkimlər vaxt qoydu, daha mahnı oxuya bilməz - VİDEO
Müğənni Elmir Qəhrəmanovla bağlı kədərli xəbər yayılıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat "Günə Uğurla" verilişində səsləndirilib. Bildirilib ki, həkimlərin rəyinə əsasən Elmir Qəhrəmanovun səhhətində ciddi problemlər var və onun yenidən mahnı oxumasının mümkün olmadığı qeyd olunub. Verilişdə həkimlərin müğənniyə müəyyən vaxt çərçivəsi qoyduğu da vurğulanıb.
Xatırladaq ki, Elmir Qəhrəmanov bir zamanlar tanınmış ifaçılardan biri olub. O, həyatında yaşadığı çətin sınaqlardan sonra uzun fasilədən sonra sənətə geri dönmüş, yenidən səhnəyə qayıdışı ilə diqqət çəkir.
Sənətçi ilə bağlı yayılan bu xəbər tamaşaçıları kədərləndirib, sosial şəbəkələrdə Elmir Qəhrəmanova dəstək mesajları paylaşılıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре