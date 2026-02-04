https://news.day.az/azerinews/1814044.html Prezident İlham Əliyev: Vaşinqtonda tarixi sammitdən sonra keçən son altı ay tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq dövrü oldu Vaşinqtonda tarixi sammitdən sonra keçən son altı ay tərəfdaşlıq, əməkdaşlıq və uzunmüddətli, əbədi sülhə doğru irəliləyiş dövrü oldu. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Əbu-Dabi şəhərində "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nın təqdimolunma mərasimdə bildirib. Xəbər yenilənir
