Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan və Ermənistanın nümunəsi hələ də müharibə vəziyyətində olanlar tərəfindən mənimsənilməli və qəbul edilməlidir Azərbaycan və Ermənistanın nümunəsi hələ də müharibə vəziyyətində olanlar tərəfindən mənimsənilməli və qəbul edilməlidir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Əbu-Dabi şəhərində "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nın təqdimolunma mərasimdə bildirib.
