Səhmdar cəmiyyətlərinin səhmləri satışa çıxarılır – SİYAHI
Azərbaycanda bir sıra səhmdar cəmiyyətlərinin səhmləri satışa çıxarılır.
Day.Az xəbər verir ki, hərrac martın 10-da saat 10:00-da baş tutacaq.
Təkrar pul hərracında satışa çıxarılacaq bir səhmin nominal qiyməti 2 manatdır.
Pul hərracında qanunvericiliyə müvafiq olaraq, alıcı hesab edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edə bilərlər.
Sifarişlər Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanında (ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20) və yaxud Xidmətin e-emlak.gov.az Elektron Xidmətlər Portalı vasitəsilə hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək qəbul olunacaq.
Məlumat yerləşdirildiyi gündən hərracda iştirak etmək arzusunda olan fiziki və hüquqi şəxslər səhmləri satışa çıxarılan müəssisələr barədə zəruri məlumatlarla xidmətin privatization.az portalında və emissiya prospektləri (özəlləşdirmə planları) ilə Hərracların Təşkili Mərkəzində tanış ola bilərlər.
2026-cı il martın 10-da keçiriləcək təkrar pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumatı təqdim edirik:
|Sıra sayı
|Səhmdar cəmiyyətinin
adı və təsis tarixi
|Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı
|Nizamnamə kapitalının həcmi (manat)
|Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı (ədəd)
|Bir səhmin nominal qiyməti (manat)
|Satışa çıxarılmış səhmlər
|Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri (manat)
|Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti
(manat)
|İlkin satış qiymətinin
10%-i həcmində hesablanmış behin məbləği (manat)
|sayı (ədəd)
|buraxılmış səhmlərin ümumi sayında
%-lə
|1
|Salyan broyler №376 26.12.2000
|Salyan rayonu, Xələc kəndi
|1120118,00
|560059
|2,00
|168225
|30,04
|336450,00
|168225,00
|16822,50
|2
|Yevlax Yük Avtonəqliyyat №649 20.04.1998
|Yevlax şəhəri, Pişəvəri küçəsi, 8
|316887,20
|158443
|2,00
|47543
|30,01
|95086,00
|47543,00
|4754,30
|3
|Yevlax Kəndnəqliyyat № 833 13.10.1997
|Yevlax şəhəri, Nizami küçəsi, 37
|225900,60
|112950
|2,00
|33906
|30,02
|67812,00
|33906,00
|3390,60
|4
|Şıxlar Broyler №544 06.04.1998
|Masallı rayonu, Şıxlar kəndi
|279609,60
|139804
|2,00
|42090
|30,11
|84180,00
|42090,00
|4209,00
|5
|Ucar İnşaat Xidmət №361 28.11.2007
|Ucar şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 13
|25676,00
|12838
|2,00
|5784
|45,05
|11568,00
|5784,00
|578,40
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре