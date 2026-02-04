"SpaceX" şirkəti "Falcon 9" raketlərinin buraxılışını dayandırdı
Amerikalı milyarder İlon Maskın "SpaceX" şirkəti fevralın 2-də buxarılışı zamanı qeydə alınan nasazlıqla əlaqədar "Falcon 9" raketlərinin buraxılışını dayandırıb.
Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Problem "Starlink" sisteminə aid 25 peykdən ibarət qrupun ikinci pillədən ayrılmasından sonra həmin pillənin orbitdən çıxarılması zamanı baş verib.
Plana əsasən, "Falcon 9" raketinin növbəti buraxılışı 6 fevral tarixinə nəzərdə tutulurdu.
Məlumata görə, raket buraxılışlarına və onların ictimai təhlükəsizliyə təsirinə nəzarət edən ABŞ Federal Mülki Aviasiya Administrasiyasının nümayəndəsi ABŞ-də şatdaun fonunda ödənişsiz məzuniyyətə göndərilib və "Reuters" agentliyinin sorğusuna cavab verməyib.
