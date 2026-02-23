https://news.day.az/azerinews/1817770.html Azərbaycanlı aparıcı 2-ci dəfə ata oldu - İlk dəfə xanımı ilə GÖRÜNTÜLƏRİ Tanınmış aparıcı Fərid Rəsul ikinci dəfə ata olma sevinci yaşayıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, özü izləyicilərinə məlumat verib. Cütlük yeni oğullarına Cəsur adını verib. Tele-aparıcı ilk dəfə yeni doğulan xanımı və övladı ilə görüntülərini izləyiciləri ilə bölüşüb. Həmin anları təqdim edirik:
