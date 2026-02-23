Azərbaycanlı aparıcı 2-ci dəfə ata oldu

Tanınmış aparıcı Fərid Rəsul ikinci dəfə ata olma sevinci yaşayıb. 

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, özü izləyicilərinə məlumat verib. Cütlük yeni oğullarına Cəsur adını verib.

Tele-aparıcı ilk dəfə yeni doğulan xanımı və övladı ilə görüntülərini izləyiciləri ilə bölüşüb.

Həmin anları təqdim edirik: