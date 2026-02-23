https://news.day.az/azerinews/1817786.html "Güldür Güldür"də Güneli parodiya etdilər - VİDEO Türkiyənin məşhur yumor proqramı "Güldür Güldür Show"un son buraxılışında azərbaycanlı müğənni Günel Zeynalova ilə bağlı səhnə təqdim olunub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, proqramda sənətçinin obrazı parodiya edilib. Səhnəcikdə aktrisa Ecem Erkek Günelin məşhur "Didem" mahnısını səsləndirib.
"Güldür Güldür"də Güneli parodiya etdilər - VİDEO
Türkiyənin məşhur yumor proqramı "Güldür Güldür Show"un son buraxılışında azərbaycanlı müğənni Günel Zeynalova ilə bağlı səhnə təqdim olunub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, proqramda sənətçinin obrazı parodiya edilib.
Səhnəcikdə aktrisa Ecem Erkek Günelin məşhur "Didem" mahnısını səsləndirib. O, ifa zamanı müğənninin tamaşaçılar tərəfindən yaxşı tanınan və zamanla simvolik xarakter alan rəqs hərəkətlərini də canlandırıb.
Bununla yanaşı, aktrisanın səhnə obrazı xüsusi qrim vasitəsilə Günelin uşaqlıq illərindəki görünüşünə bənzədilib. Parodiya sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub və izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре