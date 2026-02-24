Bu balıq qan şəkərinin stabilləşdirilməsində ən faydalısıdır
Sardina balığı qan şəkərini nəzarətdə saxlayan insanlar üçün faydalı məhsul hesab olunur.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, "Health" jurnalının araşdırmalarında bu barədə bildirilir.
Qeyd olunub ki, sardinanın tərkibində sadə karbohidratlar yer almır, bu da yeməkdən sonra şəkər artımını əngəlləyir.
Balığın tərkibindəki "Omeqa-3" yağ turşuları iltihabı azaldır və insulin həssaslığını yaxşılaşdırır, maqnezium və D vitamini şəkər səviyyəsini stabilləşdirir, taurinin isə insulinə reaksiya effektivliyini artırır.
2021-ci ildə 152 nəfər arasında aparılan birillik tədqiqat göstərib ki, həftədə təxminən 200 qram sardina yeyənlərdə diabet riski 37%-dən 8%-ə düşüb.
