"ALİM" və "Dialogue France Azerbaïdjan" assosiasiyaları Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinə ehtiramlarını bildirirlər - VİDEO
"ALİM" və "Dialogue France Azerbaïdjan" assosiasiyaları Xocalı faciəsinin qurbanlarının xatirəsini yad edirlər.
Xocalı şəhərində baş vermiş faciəvi hadisələr 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı baş verib.
Rəsmi məlumatlara görə, kütləvi qırğın nəticəsində 106 qadın, 63 uşaq və 70 ahıl insan olmaqla, ümumilikdə 613 mülki şəxs həlak olmuşdur. Daha 1 275 nəfər girov götürülmüş, 150 nəfərin taleyi isə hələ də naməlum olaraq qalır. Bu faciəyə həsr olunmuş anım tədbirləri ənənəvi olaraq hər il fevralın 26-da keçirilir.
Layihə ALİM və Dialogue France Azerbaïdjan assosiasiyalarının sifarişi ilə Ağarəhim Quliyev tərəfindən həyata keçirilib.
