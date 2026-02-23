https://news.day.az/azerinews/1817890.html Bakıda bu məktəb üçün yeni bina tikiləcək Sabunçu rayonu 68 nömrəli tam orta məktəbin binası sökülərək yerində 528 şagird yerlik yeni bina tikiləcək. Day.Az xəbər verir ki, tender "Təhsilin İnkişafı Fondu" publik hüquqi şəxs tərəfindən elan edilib. Fond tərəfindən layihə çərçivəsində görüləcək işlər müqabilində 1 milyon 308 min 688,28 manat ödənilməsi nəzərdə tutulur.
