Dağıstana yeni rəhbər təyin olundu

Dağıstanın müvəqqəti rəhbəri vəzifəsinə Fyodor Şukin təyin olunub.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin sərəncam imzalayıb.

"Dağıstan Respublikasının rəhbəri seçilən şəxs vəzifəyə başlayana qədər Fyodor Vyaçeslavoviç Şukin Dağıstan Respublikasının rəhbərinin səlahiyyətlərinin icraçısı təyin edilsin", - sərəncamda qeyd olunub.

Fyodor Şukin buna qədər Dağıstan Ali Məhkəməsinin sədri vəzifəsində çalışıb.

Qeyd edək ki, Dağıstan Respublikasının rəhbəri Sergey Məlikov öz istəyi ilə istefa verib.