Dağıstana yeni rəhbər təyin olundu Dağıstanın müvəqqəti rəhbəri vəzifəsinə Fyodor Şukin təyin olunub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin sərəncam imzalayıb.
Dağıstana yeni rəhbər təyin olundu
Dağıstanın müvəqqəti rəhbəri vəzifəsinə Fyodor Şukin təyin olunub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin sərəncam imzalayıb.
"Dağıstan Respublikasının rəhbəri seçilən şəxs vəzifəyə başlayana qədər Fyodor Vyaçeslavoviç Şukin Dağıstan Respublikasının rəhbərinin səlahiyyətlərinin icraçısı təyin edilsin", - sərəncamda qeyd olunub.
Fyodor Şukin buna qədər Dağıstan Ali Məhkəməsinin sədri vəzifəsində çalışıb.
Qeyd edək ki, Dağıstan Respublikasının rəhbəri Sergey Məlikov öz istəyi ilə istefa verib.
