Azərbaycan urbanizmi qlobal gündəliyin ön sıralarına çıxarıb - Amina Mohammed
Azərbaycan hökumətinə və xalqına Bakı şəhərində 13-cü Ümumdünya Şəhərsalma Forumuna ev sahibliyi göstərərkən nümayiş etdirdikləri misilsiz qonaqpərvərlik və liderliyə görə ən dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu BMT Baş katibinin müavini Amina Mohammed Bakıda BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyası (WUF13) çərçivəsində baş tutan rəsmi bağlanış mərasimində deyib.
Onun sözlərinə görə, 2026-cı ilin şəhərsalma və memarlıq ili elan edilməsi ilə Azərbaycan urbanizmi qlobal gündəliyin ön sıralarına çıxarıb:
"Azərbaycanın hər yerində biz yenidənqurma, inkişaf, icmaların reinteqrasiyası, infrastrukturun və sülhün bərpası prosesinin şahidi oluruq. Eyni zamanda ərazilər mədəni canlılığın, sosial həmrəyliyin və iqtisadi inkişafın mühərrikinə çevrilir. Dünyanın ən qədim fasiləsiz yaşayış məskənlərindən biri olan Bakıda isə biz yenilənmə və dayanıqlılığın nümunəsini gördük. İqlim dəyişikliyi və urbanizasiya təzyiqlərinin bütün dünyada getdikcə daha sürətlə və daha güclü təsirlər yaratdığı bir dövrdə, bu həftə keçirilən müzakirələr üçün Bakı ən uyğun məkan oldu", o qeyd edib.
