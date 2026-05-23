Azərbaycanın Təbrizdəki Baş Konsulluğunun əməkdaşı qəzada həlak olub
Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasının Təbriz şəhərindəki Baş Konsulluğunun konsulu Ramil İmranov yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində həyatını itirib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, diplomat Culfa-Təbriz avtomagistral yolunda, Mərənd qəsəbəsi yaxınlığında xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən idarə etdiyi avtomobillə qəzaya düşüb.
XİN mərhum diplomatın ailəsinə, yaxınlarına və həmkarlarına dərin hüznlə başsağlığı verib.
"Allah rəhmət eləsin!" - paylaşımda qeyd olunub.
