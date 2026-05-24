Ağ Evin yaxınlığında atəş açan şəxsin kimliyi məlum olub
"The New York Post" və "Fox News" qəzetlərinin məlumatına əsasən, hücum edən şəxs özünü "İsa Məsih" adlandıran 21 yaşlı Nasir Best olub. Mənbələr bildirib ki, Best son illərdə Ağ Evin müxtəlif girişlərində müntəzəm olaraq peyda olub və məhkəmənin əmlakdan uzaq durmaq qərarını pozub.
"CNN" telekanalı bildirib ki, Ağ Ev yaxınlığında ABŞ Məxfi Xidmətinin əməkdaşlarına atəş açan şəxs aldığı xəsarətlərdən ölüb.
