https://news.day.az/azerinews/1836918.html Makron Trampla İran ətrafındakı vəziyyəti müzakirə edib Fransa Prezidenti Emmanuel Makron amerikalı həmkarı Donald Trampla İran ətrafındakı vəziyyəti müzakirə edib. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə "BFMTV" televiziya kanalı Yelisey Sarayına istinadən xəbər verib. Məlumata əsasən, dövlət başçıları Hörmüz boğazı məsələsinə toxunublar. Həmçinin bildirilib ki, E.
Makron Trampla İran ətrafındakı vəziyyəti müzakirə edib
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron amerikalı həmkarı Donald Trampla İran ətrafındakı vəziyyəti müzakirə edib.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə "BFMTV" televiziya kanalı Yelisey Sarayına istinadən xəbər verib.
Məlumata əsasən, dövlət başçıları Hörmüz boğazı məsələsinə toxunublar.
Həmçinin bildirilib ki, E. Makron İordaniya Kralı II Abdullah, Qətər Əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Əl Sani və Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi Məhəmməd bin Salman Əl Səud ilə məsləhətləşmələr aparıb.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре