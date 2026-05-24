Makron Trampla İran ətrafındakı vəziyyəti müzakirə edib

Fransa Prezidenti Emmanuel Makron amerikalı həmkarı Donald Trampla İran ətrafındakı vəziyyəti müzakirə edib.

Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə "BFMTV" televiziya kanalı Yelisey Sarayına istinadən xəbər verib.

 

Məlumata əsasən, dövlət başçıları Hörmüz boğazı məsələsinə toxunublar.

Həmçinin bildirilib ki, E. Makron İordaniya Kralı II Abdullah, Qətər Əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Əl Sani və Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi Məhəmməd bin Salman Əl Səud ilə məsləhətləşmələr aparıb.