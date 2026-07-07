İT sahəsində çalışanlara 5 illik güzəşt veriləcək
Rəqəmsal texnologiyalar sahələrində işləyən sığortaolunanların aylıq gəlirlərindən məcburi dövlət sosial sığorta haqqı üzrə güzəştlər tətbiq ediləcək.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin bugünkü iclasında müzakirə edilən "Sosial sığorta haqqında" Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Qanun layihəsinə əsasən, rəqəmsal texnologiyalar, süni intellekt texnologiyaları, kibertəhlükəsizlik və innovasiya sahələrində sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən sığortaedənlərdə (texnologiyalar parkının rezidentləri istisna olmaqla) işləyən sığortaolunanların muzdlu işdən aylıq gəlirlərindən məcburi dövlət sosial sığorta haqqı aşağıdakı dərəcələrlə ödəniləcək:
|
Sığorta haqqına cəlb edilən aylıq gəlir
|
sosial sığorta haqqı dərəcəsi
|
cəmi
|
sığortaolunanın gəlirlərindən tutulan
|
sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən
|
200 manatadək
|
14 faiz
|
2 faiz
|
12 faiz
|
200 manatdan 8000 manatadək
|
12 faiz
|
6 manat + 200 manatdan 8000 manatadək olan hissənin 5 faizi
|
44 manat + 200 manatdan 8000 manatadək olan hissənin 7 faizi
|
8000 manatdan çox olduqda
|
10 faiz
|
786 manat + 8000 manatdan çox olan hissənin 5 faizi
|
1214 manat + 8000 manatdan çox olan hissənin 5 faizi
Lakin kibertəhlükəsizlik, rəqəmsal texnologiyalar, süni intellekt texnologiyaları və innovasiyalar sahələrində yüksəkixtisaslı miqrantlar, habelə rəqəmsal səyyahlar üçün 2026-cı il iyulun 1-dən 5 il müddətinə məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb olunmayacaq.
Qanun layihəsi müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edilib.
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