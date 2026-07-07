https://news.day.az/azerinews/1846476.html Zakir Həsənov Baş direktoru və yüksək rütbəli hərbçiləri mükafatlandırıb - FOTO Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Baş direktoru və bir qrup hərbi qulluqçunu müxtəlif medallarla təltif edib. Day.Az xəbər vevir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin (MN) Mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Zakir Həsənov Baş direktoru və yüksək rütbəli hərbçiləri mükafatlandırıb - FOTO
Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Baş direktoru və bir qrup hərbi qulluqçunu müxtəlif medallarla təltif edib.
Day.Az xəbər vevir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin (MN) Mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, General-polkovnik Z.Həsənovun müvafiq əmrinə əsasən müdafiə nazirinin müavini - Baş direktor Aqil Qurbanov "Hərbi əməkdaşlıq sahəsində xidmətlərə görə", general-mayor Elmir İbrahimov "Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə" 1-ci dərəcəli medalı, general-mayor Elnur Kazımov və polkovnik Teymur Məmmədov isə "Şücaətə görə" medalı ilə təltif olunublar.
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