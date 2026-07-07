https://news.day.az/azerinews/1846489.html Zelenski Türkiyəyə səfər edib Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski NATO sammitində iştirak etmək üçün Ankaraya gedib.
Zelenski Türkiyəyə səfər edib
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski NATO sammitində iştirak etmək üçün Ankaraya gedib.
Day.Az xəbər verir ki, Ukrayna lideri sammit çərçivəsində dünya liderləri ilə iyirmiyə yaxın ikitərəfli görüşlər keçirməsi, NATO Müdafiə Sənayesi Forumunda iştirakı, həmçinin pilotsuz texnologiyalar da daxil olmaqla müxtəlif sahələr üzrə yeni sazişlərin imzalanmasının planlaşdırıldığını bildirib .
"Ankarada bizi mühüm iş gözləyir. Güclü və məhsuldar NATO sammiti gözləyirik", - deyə Zelenski vurğulayıb.
O əlavə edib ki, Ukrayna üçün əsas prioritetlərdən biri hava hücumundan müdafiə (HHM) sisteminin daha da gücləndirilməsidir.
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