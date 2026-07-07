https://news.day.az/azerinews/1846490.html Generala yüksək vəzifə verildi Müdafiə Nazirliyində növbəti kadr təyinatı həyata keçirilib. Day.Az "Bakupost"a istinadla xəbər verir ki, Müdafiə Nazirliyinin Əməliyyat Baş İdarəsinin rəisi, general-leytenant Azər Əliyev Baş Qərargah rəisinin müavini vəzifəsinə təyin olunub.
Generala yüksək vəzifə verildi
Müdafiə Nazirliyində növbəti kadr təyinatı həyata keçirilib.
Day.Az "Bakupost"a istinadla xəbər verir ki, Müdafiə Nazirliyinin Əməliyyat Baş İdarəsinin rəisi, general-leytenant Azər Əliyev Baş Qərargah rəisinin müavini vəzifəsinə təyin olunub.
Qeyd edək ki, Azər Əliyev 2021-ci ildə müvafiq sərəncamla Hərbi Akademiya rəisinin tədris üzrə müavini vəzifəsindən azad edilərək Müdafiə Nazirliyinin Əməliyyat Baş İdarəsinin rəisi təyin olunmuşdu.
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