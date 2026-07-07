https://news.day.az/azerinews/1846491.html 34 yaşlı qadın xəstəxanada öldü Salyan rayonunda 34 yaşlı qadın ölüb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə iyulun 6-da axşam saatlarında baş verib. Rayonun Qarabağlı kənd sakini 1992-ci il təvəllüdlü Aygül Vəliyeva evində olarkən qan təzyiqi qəfil düşüb. O, dərhal xəstəxanaya çatdırılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. A.Vəliyeva xəstəxanada dünyasını dəyişib.
34 yaşlı qadın xəstəxanada öldü
Salyan rayonunda 34 yaşlı qadın ölüb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə iyulun 6-da axşam saatlarında baş verib.
Rayonun Qarabağlı kənd sakini 1992-ci il təvəllüdlü Aygül Vəliyeva evində olarkən qan təzyiqi qəfil düşüb. O, dərhal xəstəxanaya çatdırılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. A.Vəliyeva xəstəxanada dünyasını dəyişib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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