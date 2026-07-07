34 yaşlı qadın xəstəxanada öldü

Salyan rayonunda 34 yaşlı qadın ölüb.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə iyulun 6-da axşam saatlarında baş verib.

Rayonun Qarabağlı kənd sakini 1992-ci il təvəllüdlü Aygül Vəliyeva evində olarkən qan təzyiqi qəfil düşüb. O, dərhal xəstəxanaya çatdırılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. A.Vəliyeva xəstəxanada dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.