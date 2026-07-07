Kimlər daha tez pensiyaya çıxacaq? - AÇIQLAMA - VİDEO
Azərbaycanda qadınların və kişilərin ümumi pensiya yaşı 65 olaraq müəyyən edilsə də, bəzi kateqoriyalara güzəştli şərtlərlə daha erkən pensiyaya çıxmaq hüququ verilir.
Day.Az Xəzərxəbər-ə istinadən xəbər verir ki, qanunvericiliyə əsasən, beş və daha çox uşağı olan ailələrdə, əlilliyi olan uşağı böyüdən şəxslərdə, həmçinin ağır və zərərli işlərdə çalışan və bəzi xəstəliklərə malik vətəndaşlarda pensiya yaşı 5 il və bəzi hallarda daha çox azaldıla bilər.
Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov bildirib ki, güzəştli pensiya hüququndan istifadə edən şəxslərin dairəsinin genişləndirilməsi və bu məsələyə yenidən baxılması məqsədəuyğun hesab olunur.
Ətraflı videomaterialda:
Nəsimi Ələsgərli
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