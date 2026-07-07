https://news.day.az/azerinews/1846518.html Hüseyn Dəryanın məzarından görüntülər yayıldı - VİDEO Mərhum reper Hüseyn Dərya ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan paylaşım diqqət çəkib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi sağ olsaydı, bu il 51 yaşını qeyd edəcəkdi. Onun doğum günü münasibətilə yaxınları və sənət dostları Hüseyn Dəryanı ehtiramla yad ediblər.
Hüseyn Dəryanın məzarından görüntülər yayıldı - VİDEO
Mərhum reper Hüseyn Dərya ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan paylaşım diqqət çəkib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi sağ olsaydı, bu il 51 yaşını qeyd edəcəkdi. Onun doğum günü münasibətilə yaxınları və sənət dostları Hüseyn Dəryanı ehtiramla yad ediblər.
Reperlər Qurd və Kamal Qarabasma sənətçinin məzarını ziyarət edərək həmin anlardan görüntüləri sosial media hesablarında izləyiciləri ilə bölüşüblər.
Paylaşımlar qısa zamanda çoxsaylı baxış toplayıb və izləyicilər tərəfindən Hüseyn Dərya ilə bağlı xatirələr paylaşılıb.
Qeyd edək ki, Hüseyn Dərya 2014-cü ildə baş vermiş avtomobil qəzası nəticəsində vəfat edib.
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