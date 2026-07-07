https://news.day.az/azerinews/1846527.html Pensiyaların ödənilmə tarixləri AÇIQLANDI Pensiyaların ödəniləcəyi tarix açıqlanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib.
Pensiyaların ödənilmə tarixləri AÇIQLANDI
Pensiyaların ödəniləcəyi tarix açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə əmək pensiyalarının bu ayın 14-dən, rayonlarda qeydiyyatda olan pensiyaçıların və güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyalarının bu ayın 22-dən gec olmayaraq ödənilməsi nəzərdə tutulub.
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