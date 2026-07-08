https://news.day.az/azerinews/1846654.html ABŞ-İran atəşkəsi başa çatdı - Tramp ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranla atəşkəsin başa çatdığını düşündüyünü bildirib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Tramp bu barədə Ankarada jurnalistlərin ABŞ və İran arasında sülh razılaşmaları ilə bağlı sualını cavablandırarkən deyib. "Bu, çox maraqlı sualdır. Məncə, bununla hər şey bitdi.
ABŞ-İran atəşkəsi başa çatdı - Tramp
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranla atəşkəsin başa çatdığını düşündüyünü bildirib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Tramp bu barədə Ankarada jurnalistlərin ABŞ və İran arasında sülh razılaşmaları ilə bağlı sualını cavablandırarkən deyib.
"Bu, çox maraqlı sualdır. Məncə, bununla hər şey bitdi. Artıq onlarla iş görmək istəmirəm", - deyə ABŞ Prezidenti qeyd edib.
Qeyd edək ki, Trampın açıqlaması Ankara şəhərində keçirilən NATO sammiti fonunda səslənib.
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