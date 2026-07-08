https://news.day.az/azerinews/1846733.html Sərnişinlər də cərimələnə BİLƏR - Bu qaydaları bilməyənlərə VACİB XƏBƏR Yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə məsuliyyət yalnız sürücülərə aid deyil. Mövcud qanunvericiliyə əsasən, sərnişinlərin də bəzi davranışları inzibati məsuliyyət yaradır.
Sərnişinlər də cərimələnə BİLƏR - Bu qaydaları bilməyənlərə VACİB XƏBƏR
Yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə məsuliyyət yalnız sürücülərə aid deyil. Mövcud qanunvericiliyə əsasən, sərnişinlərin də bəzi davranışları inzibati məsuliyyət yaradır.
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə (Maddə 338.1 - Sərnişinlər tərəfindən yol hərəkəti qaydalarının pozulması) əsasən aşağıdakı qayda pozuntularına görə sərnişinlər 30 manat məbləğində cərimə oluna bilərlər:
- Minib-düşmə qaydalarının pozulması: Nəqliyyat vasitəsinə təhlükəsizlik tələblərinə zidd şəkildə minib-düşmək.
- Təhlükəsizlik kəməri: Avtomobildə hərəkət zamanı təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməmək.
- Dəbilqə taxmamaq: Motosiklet, moped və digər analoji nəqliyyat vasitələrində səfər edən şəxslərin qoruyucu motodəbilqə taxmaması.
- Sürücünün diqqətini yayındırmaq: Nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxsin diqqətini yayındıracaq hərəkətlərə yol vermək.
Bu tələb və normalar sərnişinlərin mümkün yol-nəqliyyat hadisələri zamanı xəsarət alma riskini azaltmaq, təhlükəsizliyi artırmaq və qəza riskini minimuma endirmək məqsədi daşıyır.
Nəsimi Ələsgərli
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