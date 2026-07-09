https://news.day.az/azerinews/1846923.html Bakının bəzi ərazilərində qaz kəsiləcək Sabah təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar paytaxtın bəzi ərazilərinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq. Bu barədə Day.Az "Azəriqaz"a istinadən xəbər verir ki, təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar 10.07.2026-cı il tarixində saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Nizami rayonunun R. Rüstəmov, E. Süleymanov, Q. Qarayev, C.
Bakının bəzi ərazilərində qaz kəsiləcək
Sabah təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar paytaxtın bəzi ərazilərinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.
Bu barədə Day.Az "Azəriqaz"a istinadən xəbər verir ki, təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar 10.07.2026-cı il tarixində saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Nizami rayonunun R. Rüstəmov, E. Süleymanov, Q. Qarayev, C. Naxçıvanski küçələrinin, Sabunçu qəsəbəsinin isə E. Mehdiyev, İ. Aslanov və M.İbrahimov küçələrinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.
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