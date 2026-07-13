Prezident İlham Əliyev: Bu gün bizim regionda təhdidlər kifayət qədər realdır

Bu gün bizim regionda təhdidlər kifayət qədər realdır. Biz bunu kitablarda oxumuruq, bunu real həyatda görürük.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu fikri Prezident İlham Əliyev IV Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında səsləndirib.

Gündəliyimizdəki məsələlərin sayının çox olduğunu vurğulayan dövlətimizin başçısı qeyd edib: "Bir sözlə, biz imkanlarımızı genişləndirməliyik, müdafiəmizi gücləndirməliyik, milli maraqlarımızı müdafiə etməliyik və mümkün qədər çox ölkə ilə praktiki əməkdaşlığımızı gücləndirməliyik".