İstirahət immuniteti gücləndirə bilər
Rusiyalı alim Valeri Litvinov bildirib ki, kifayət qədər istirahət etmək və özünə vaxt ayırmaq immun sisteminin fəaliyyətinə müsbət təsir göstərə bilər.
Day.Az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, bu zaman orqanizmdə stress hormonu olan kortizolun səviyyəsi azalır və immun hüceyrələrinin fəaliyyəti aktivləşir.
Mütəxəssis qeyd edib ki, xroniki stress viruslara qarşı həssaslığı artırır, yaraların sağalmasını ləngidir və xəstəlikdən sonrakı bərpa müddətini uzadır. Dərin istirahət zamanı isə immun sistemi daha effektiv işləyərək antikor istehsalını artırır və viruslarla, bakteriyalarla daha səmərəli mübarizə aparır.
Alim əlavə edib ki, özünə kifayət qədər istirahət imkanı yaradan insanlar daha az xəstələnir və xəstəlikləri daha tez keçirirlər. Bununla belə, sağlam immunitet üçün balanslı qidalanma, fiziki aktivlik və keyfiyyətli yuxu da vacib amillər hesab olunur.
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