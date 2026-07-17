https://news.day.az/azerinews/1848658.html Flora Kərimovanın son durumu açıqlandı Xalq artisti Flora Kərimova yaxşıdır, evindədir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Kult.az-a açıqlamasında sənətkarın köməkçisi Əli Davud deyib. "Hər şey qaydasındadır. Həmişəki kimi müalicəsini davam etdirir. Müayinə üçün xəstəxanaya gedib-gəlir. Səhhəti nəzarət altındadır", - o bildirib.
Flora Kərimovanın son durumu açıqlandı
Xalq artisti Flora Kərimova yaxşıdır, evindədir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Kult.az-a açıqlamasında sənətkarın köməkçisi Əli Davud deyib.
"Hər şey qaydasındadır. Həmişəki kimi müalicəsini davam etdirir. Müayinə üçün xəstəxanaya gedib-gəlir. Səhhəti nəzarət altındadır", - o bildirib.
Qeyd edək ki, dünən səhər saatlarında xalq artistinin səhhəti pisləşib və müğənni üçün Təcili Tibbi Yardım briqadası çağırılıb. İfaçıya yerində ilkin tibbi yardım göstərilib.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре