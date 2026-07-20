https://news.day.az/azerinews/1849068.html Qızıl almaq istəyənlər üçün VACİB XƏBƏR - Qiymətlər bəlli oldu Qlobal bazarlarda qiymət dəyişiklikləri fonunda Azərbaycanda qızılın daxili satış qiymətləri yenilənib.
Qızıl almaq istəyənlər üçün VACİB XƏBƏR - Qiymətlər bəlli oldu
Qlobal bazarlarda qiymət dəyişiklikləri fonunda Azərbaycanda qızılın daxili satış qiymətləri yenilənib.
Day.Az xəbər verir ki, Mərkəzi Bankın məlumatına əsasən, iyulun 20-nə olan məlumata görə, 999 əyyarlı təmiz qızılın 1 qramının qiyməti 217,63 manat, 750 əyyarlı İtalyan qızılının 1 qramı 163,38 manat, 585 əyyarlı Türk qızılının 1 qramı 127,44 manat, 582 əyyarlı Rus qızılının isə 1 qramı 126,79 manat təşkil edir.
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