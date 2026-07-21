https://news.day.az/azerinews/1849447.html Kəlbəcərdə partlayışda xəsarət alan şəxsin vəziyyəti açıqlanıb Kəlbəcər rayonunda baş verən partlayış hadisəsi nəticəsində xəsarət alan şəxsin vəziyyəti açıqlanıb. TƏBİB-dən Trend-in sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, partlayış nəticəsində xəsarət alan 1987-ci il təvəllüdlü şəxs (kişi) bu gün saat 17:10 radələrində Gəncə Birləşmiş Xəstəxanasına hospitalizasiya olunub.
Kəlbəcərdə partlayışda xəsarət alan şəxsin vəziyyəti açıqlanıb
Kəlbəcər rayonunda baş verən partlayış hadisəsi nəticəsində xəsarət alan şəxsin vəziyyəti açıqlanıb.
TƏBİB-dən Trend-in sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, partlayış nəticəsində xəsarət alan 1987-ci il təvəllüdlü şəxs (kişi) bu gün saat 17:10 radələrində Gəncə Birləşmiş Xəstəxanasına hospitalizasiya olunub.
"Müxtəlif bədən xəsarətləri alan pasiyentə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib", - məlumatda bildirilib.
Qeyd edilib ki, xəsarət alan şəxs yazılı iltizamnamə əsasında tibbi xidmətdən imtina edib və tibb müəssisəsindən buraxılıb.
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