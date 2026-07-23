https://news.day.az/azerinews/1849690.html Qızılın qiyməti AÇIQLANDI Qlobal əmtəə bazarlarında qızıl və gümüşün qiymətlərində eniş qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, birja göstəricilərinə əsasən, Nyu-Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyası (31,1 qram) üzrə 2026-cı ilin iyun fyuçersləri 0,61% ucuzlaşaraq 4 126,4 ABŞ dollarına düşüb. Gümüş də eyni dinamikanı nümayiş etdirib.
Qızılın qiyməti AÇIQLANDI
Qlobal əmtəə bazarlarında qızıl və gümüşün qiymətlərində eniş qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, birja göstəricilərinə əsasən, Nyu-Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyası (31,1 qram) üzrə 2026-cı ilin iyun fyuçersləri 0,61% ucuzlaşaraq 4 126,4 ABŞ dollarına düşüb.
Gümüş də eyni dinamikanı nümayiş etdirib. COMEX-də bir unsiya gümüş üzrə 2026-cı ilin iyul fyuçerslərinin qiyməti 0,61% azalaraq 59,93 ABŞ dolları olub.
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