https://news.day.az/azerinews/1851426.html Şimali Koreya NATO-nu hərbi fəaliyyətini artırmaqda ittiham edib Şimali Koreya NATO-nun hərbi fəaliyyətini genişləndirdiyini və bunun alyansın "əsl mahiyyətini" ortaya qoyduğunu bəyan edib. Bu barədə Koreya Mərkəzi Xəbər Agentliyi (KCNA) məlumat yayıb.
Şimali Koreya NATO-nu hərbi fəaliyyətini artırmaqda ittiham edib
Şimali Koreya NATO-nun hərbi fəaliyyətini genişləndirdiyini və bunun alyansın "əsl mahiyyətini" ortaya qoyduğunu bəyan edib.
Bu barədə Koreya Mərkəzi Xəbər Agentliyi (KCNA) məlumat yayıb.
Məlumata görə, KCNA NATO-nun Avropa və Asiya-Sakit okean regionlarının təhlükəsizliyi ilə bağlı əməkdaşlığını, eləcə də Koreya yarımadası yaxınlığında keçirilən hərbi təlimləri tənqid edib.
Agentlik, həmçinin alyansın silah və digər hərbi ehtiyatlarını artırdığını iddia edərək, bunu "müharibəyə hazırlıq" kimi qiymətləndirib.
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