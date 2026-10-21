Komendant saatı tətbiq olunub - Fransa dağılır
Fransada etiraz aksiyaları zamanı baş verən zorakılıqlardan sonra bəzi şəhərlərin mərkəzlərində komendant saatı tətbiq olunub.
Day.Az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Baş nazir Sebastyən Lökornü ictimai asayişin bərpası üçün qətiyyətli tədbirlər görüləcəyini bildirib və zərurət yaranarsa, fövqəladə vəziyyətin elan olunmasını istisna etməyib.
Oktyabrın 17-də baş verən iğtişaşlar zamanı mağazalar talan edilib, bələdiyyə binası yandırılıb və xəsarət alanlar olub. Hadisələrdən sonra bir sıra siyasətçilər ölkədə fövqəladə vəziyyət rejiminin tətbiqinə çağırıblar.
Fransanın 1955-ci il qanunvericiliyinə əsasən, ictimai asayişə ciddi təhlükə yarandıqda fövqəladə vəziyyət elan edilə bilər. Bu rejim komendant saatı, toplantıların qadağan edilməsi və inzibati axtarışlar kimi tədbirlərə imkan yaradır. Hökumət isə hələlik mövcud qanunvericilik çərçivəsində tədbirlər görməyə üstünlük verir.
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