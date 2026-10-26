https://news.day.az/azerinews/1869554.html Diabet xəstələri banan yeyə bilər? Yaşıl və həddindən artıq yetişmiş banan qanda qlükoza səviyyəsinə fərqli təsir göstərə bilər. Lent.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bananlar çox vaxt şəkərli diabet zamanı rasiondan çıxarılmalı məhsullar sırasında göstərilir. Lakin elmi məlumatlar məsələnin daha mürəkkəb olduğunu ortaya qoyur.

Diabet xəstələri banan yeyə bilər?

Azərbaycanca, 26 октября 2026 04:20 (UTC +04:00) 153
Diabet xəstələri banan yeyə bilər?

Yaşıl və həddindən artıq yetişmiş banan qanda qlükoza səviyyəsinə fərqli təsir göstərə bilər.

Lent.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bananlar çox vaxt şəkərli diabet zamanı rasiondan çıxarılmalı məhsullar sırasında göstərilir. Lakin elmi məlumatlar məsələnin daha mürəkkəb olduğunu ortaya qoyur. Burada yalnız meyvənin tərkibindəki təbii şəkərin miqdarı deyil, onun yetişmə dərəcəsi, növü, porsiyanın ölçüsü və ümumi qida qəbulu da mühüm rol oynayır.

Bananın tərkibində təbii şəkərlər və karbohidratlar olduğuna görə onun qəbulu qanda qlükozanın səviyyəsini yüksəldə bilər. Bununla belə, meyvənin şirin dadlı olması onu diabet xəstələrinin rasionundan tamamilə çıxarmaq lazım olduğu anlamına gəlmir.

Yaşıl bananla yetişmiş bananın fərqi nədir?

Banan yetişdikcə onun tərkibindəki nişastanın bir hissəsi şəkərə çevrilir. Nəticədə meyvə daha şirin olur və qanda qlükoza səviyyəsinə təsiri də dəyişə bilər. 2-ci tip şəkərli diabeti olan 10 nəfərin iştirak etdiyi araşdırmalardan birində iştirakçılara müxtəlif günlərdə 120 qram yetişməmiş və həddindən artıq yetişmiş banan verilib.

Yetişməmiş bananın qlisemik indeksi 43, həddindən artıq yetişmiş bananın isə 74 olub. Bu araşdırmanın şərtlərində həddindən artıq yetişmiş banan qanda qlükoza səviyyəsinin daha çox yüksəlməsinə səbəb olub. Tədqiqatçılar bunu yetişməmiş bananda daha çox nişastanın olması və onun orqanizmdə daha gec parçalanması ilə izah ediblər. Lakin bu, diabet xəstələrinin yalnız yaşıl banan yeməli olduğu anlamına gəlmir. Başqa bir araşdırmada 2-ci tip diabeti olan şəxslərdə müxtəlif yetişmə dərəcəsində bananların qlükozaya təsiri arasında fərq daha az olub.

İştirakçılara sarı rəngli banandan qəhvəyi ləkələri olan bananlara qədər müxtəlif meyvələr verilib və orqanizmin reaksiyasının nisbətən oxşar olduğu müşahidə edilib. Deməli, bananın yetişmə dərəcəsi həqiqətən də əhəmiyyət daşıya bilər. Ancaq mövcud məlumatlara əsasən "yaşıl banan faydalıdır, qəhvəyi banan isə zərərlidir" kimi sadə nəticə çıxarmaq düzgün deyil.

Təkcə yetişmə dərəcəsi deyil, bananın növü də vacibdir

Bananın qanda qlükoza səviyyəsinə təsiri onun növündən də asılı ola bilər. Araşdırmalardan birində dörd müxtəlif banan növü müqayisə edilib. Onların qlisemik indeksi 61-69 arasında dəyişib. Eyni zamanda tədqiqatçılar bütün araşdırılan növlərdə bir porsiya bananın qlisemik yükünün aşağı olduğunu qeyd ediblər. Bu isə banan yeməyin avtomatik olaraq qanda şəkərin kəskin yüksəlməsinə səbəb olacağı anlamına gəlmədiyini göstərir.

2-ci tip diabeti olan 17 nəfərin iştirak etdiyi digər araşdırmada isə bananın qlisemik indeksi 41,3 olub. Həmin tədqiqatın şərtlərində bu göstərici aşağı hesab edilib. Beləliklə, məhsulun tərkibindəki şəkərin miqdarı onun orqanizmə necə təsir edəcəyini dəqiq müəyyən etməyə kifayət etmir.

Alimlər yaşıl bananla niyə maraqlanırlar?

Alimlərin xüsusi diqqət yetirdiyi maddələrdən biri yetişməmiş bananlarda daha çox olan rezistent nişastadır. Tez mənimsənilən karbohidratlardan fərqli olaraq, bu növ nişasta nazik bağırsaqda asanlıqla həzm olunmur. Onun bir hissəsi yoğun bağırsağa çatır və burada bağırsaq bakteriyaları tərəfindən istifadə olunur. Məhz buna görə rezistent nişasta qanda qlükoza səviyyəsinin tənzimlənməsi baxımından araşdırılır.

Prediabet və ya 2-ci tip diabeti olan 113 nəfərin iştirak etdiyi 24 həftəlik randomizə edilmiş araşdırmada yaşıl banan biokütləsi qəbul edən qrupda bəzi müsbət dəyişikliklər, o cümlədən HbA1c və acqarına qlükoza göstəricilərinin azalması müşahidə olunub.

 

Lakin nəticələr iştirakçı qruplarına görə fərqləndiyi üçün alimlər yaşıl bananın təkbaşına diabetin gedişini yaxşılaşdırdığı qənaətinə gəlməyiblər. Başqa bir kiçik araşdırmada 2-ci tip diabeti olan 17 nəfərə banandan əldə edilmiş rezistent nişasta verilib. Alimlər acqarına qlükozanın daha aşağı olduğunu, həmçinin qlükoza və insulin reaksiyasının azaldığını müşahidə ediblər.

Burada mühüm məqam ondan ibarətdir ki, iştirakçılar sadəcə yaşıl banan yeməyiblər, onlara konsentratlaşdırılmış rezistent nişasta verilib. Buna görə də bu nəticələri adi banan istehlakına birbaşa tətbiq etmək olmaz.

Bundan başqa, 2-ci tip diabetli şəxslərdə banandan alınmış rezistent nişastanın istifadə edildiyi digər randomizə edilmiş araşdırma gün ərzində ümumi qlükoza nəzarəti və onun dəyişkənliyində birmənalı yaxşılaşma göstərməyib. Deməli, rezistent nişasta alimlər üçün maraqlı araşdırma istiqaməti olaraq qalır, lakin onu diabetin sübut edilmiş müalicə üsulu hesab etmək olmaz.

Diabet zamanı meyvələri məhdudlaşdırmaq lazımdırmı?

Araşdırmalar diabet diaqnozu qoyulduqdan sonra bütün meyvələrin avtomatik olaraq qida rasionundan çıxarılmasını təsdiqləmir. 19 randomizə edilmiş nəzarətli araşdırmanın daxil olduğu meta-analizdə meyvə istifadəsinin orta hesabla acqarına qlükoza səviyyəsinin azalması ilə əlaqəli olduğu müəyyən edilib. Bununla belə, HbA1c göstəricisinə statistik baxımdan aydın təsir aşkarlanmayıb. 2-ci tip diabeti olan 245 nəfərin iştirak etdiyi beş randomizə edilmiş araşdırmanı əhatə edən başqa meta-analizdə isə bütöv meyvələrin daxil olduğu pəhriz müdaxilələrinin HbA1c və acqarına qlükoza səviyyəsinin azalması ilə əlaqəli olduğu göstərilib. Lakin müəlliflər araşdırmaların sayının az olduğunu və onlardan birində sistematik səhv riskinin yüksək olduğunu vurğulayıblar. Buna görə bu nəticələri qəti sübut kimi qəbul etmək olmaz.

Bütöv meyvə ilə meyvə şirəsi arasında da fərq var. 18 randomizə edilmiş araşdırmanın daxil olduğu meta-analizdə 100 faiz meyvə şirəsi istifadəsinin acqarına qlükoza, insulin müqaviməti və HbA1c göstəricilərində əhəmiyyətli dəyişikliklə əlaqəli olmadığı müəyyən edilib.

Bununla belə, meyvə şirəsini bütöv meyvə ilə eyni hesab etmək düzgün deyil. Bütöv banan yeyildikdə orqanizm yalnız karbohidrat deyil, həm də lif və digər qida maddələri qəbul edir.

Diabet zamanı banan yemək olarmı?

Banan diabet xəstələri üçün nə "superqida", nə də qadağan olunmuş meyvədir. Onun yetişmə dərəcəsi qanda qlükoza reaksiyasına təsir göstərə bilər. Xüsusilə yetişməmiş və həddindən artıq yetişmiş banan arasında fərq ola bilər. Bununla belə, müxtəlif araşdırmaların nəticələri həmişə eyni deyil. Porsiyanın ölçüsü, bananın növü, həmin qida qəbulunda yeyilən digər məhsullar və insanın orqanizminin fərdi reaksiyası da mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Buna görə diabet zamanı əsas sual sadəcə "banan yemək olarmı"? deyil. Daha vacib olan bananın nə qədər yeyilməsi, nə dərəcədə yetişmiş olması və həmin porsiyanın insanın ümumi qidalanma rejiminə və qlükoza nəzarətinə necə uyğunlaşmasıdır. Əgər müəyyən bir məhsul qanda şəkərin səviyyəsini nəzərəçarpacaq dərəcədə dəyişirsə, bunu qidalanmanın planlaşdırılması zamanı həkim və ya dietoloqun tövsiyələri ilə birlikdə nəzərə almaq olar. 

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#BANAN
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Откуда берется осенняя бессонница и чем она опасна 04:58 (UTC+04), Медицина 191
«Реал» победил «Барселону» в матче Ла Лиги - ВИДЕО 03:45 (UTC+04), Спорт 358
США полностью восстановили разведывательную поддержку Украины 02:31 (UTC+04), В мире 475
Вучич признал поражение на парламентских выборах - ВИДЕО 01:17 (UTC+04), В мире 541
Демократы готовят расследование по делу Эпштейна 00:38 (UTC+04), В мире 549
Хроника Победы (26.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила народ с освобождением ряда сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и города Губадлы - ФОТО 00:15 (UTC+04), Официальная хроника 543
Хроника Победы (26.10.2020): Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу - ФОТО - ВИДЕО 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 541
Хроника Победы (26.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева итальянскому телеканалу Rai-1 - ФОТО - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Официальная хроника 503
Хроника Победы (26.10.2020): Первый день последней попытки перемирия - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 584
США и Канада активизировали торговые переговоры 25 октября 23:37 (UTC+04), В мире 550
Украина, США и Россия проведут трехсторонние переговоры 25 октября 23:20 (UTC+04), В мире 581
Хуситы ударили по аэропорту Эр-Рияда и военным базам 25 октября 23:03 (UTC+04), В мире 627
На Бакинском бульваре завершился Фестиваль оливок - ФОТО 25 октября 22:47 (UTC+04), Общество 7 186
Qızıl aldı, ziyana düşdü - VİDEO 25 октября 22:35 (UTC+04), Azərbaycanca 488
Пожар в театре в Москве - ВИДЕО 25 октября 22:30 (UTC+04), В мире 696
Мощный тайфун обрушился на Тайвань, сотни пострадавших - ВИДЕО 25 октября 22:17 (UTC+04), В мире 628
Баку и Астана: союз, открывающий новые горизонты Евразии - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 25 октября 22:00 (UTC+04), Политика 5 751
Сильное землетрясение в Афганистане 25 октября 21:47 (UTC+04), В мире 607
Выборы в Болгарии: кто побеждает? 25 октября 21:33 (UTC+04), В мире 643
Arzuxan Əlizadənin oğlu həbs edilib 25 октября 21:16 (UTC+04), Azərbaycanca 605
Трамп заявил, что предупреждал Макрона - ВИДЕО 25 октября 21:15 (UTC+04), В мире 668
Эрдоган уволил своего главного советника 25 октября 20:50 (UTC+04), В мире 5 475
Кремль сделал заявление о новой встрече Путина и Трампа 25 октября 20:32 (UTC+04), В мире 712
У берегов Габона затонула нефтяная платформа - есть пропавшие без вести 25 октября 20:18 (UTC+04), В мире 696
Война за Ормузский пролив: приближается кризис - АНАЛИЗ от Baku Network 25 октября 20:00 (UTC+04), В мире 4 531
Турция и Армения восстановят исторический мост на границе 25 октября 19:46 (UTC+04), В мире 794
Еще один азербайджанский борец завоевал золотую медаль ЧМ 25 октября 19:31 (UTC+04), Спорт 618
Германия может обязать соцсети продвигать материалы государственных СМИ 25 октября 19:16 (UTC+04), В мире 738
Азербайджанский футболист продолжит карьеру в Испании 25 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 635
Поезд в Бразилии сбил кран с путей на проезжую часть - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 18:38 (UTC+04), В мире 792
Физики создали крошечный аналог шаровой молнии 25 октября 18:17 (UTC+04), Это интересно 617
Раскрыты тормозящие Windows настройки 25 октября 18:00 (UTC+04), Наука и технологии 642
TikTok-la bağlı qadağa həyəcanı: Bu şəxslər istifadə edə bilməyəcək 25 октября 17:58 (UTC+04), Azərbaycanca 780
Эльдениз Азизли стал пятикратным чемпионом мира по борьбе - ВИДЕО 25 октября 17:44 (UTC+04), Спорт 5 611
Арсен Венгер наблюдал за матчем сборной Азербайджана на ЧМ в Баку – ВИДЕО 25 октября 17:29 (UTC+04), Спорт 666
Землетрясение в Китае 25 октября 17:14 (UTC+04), В мире 798
Аэропорт Эр-Рияда возобновил работу 25 октября 17:00 (UTC+04), В мире 748
В США запускают необычные рейсы 25 октября 16:46 (UTC+04), Туризм 622
Xalidə Gözəl vəfat etdi 25 октября 16:41 (UTC+04), Azərbaycanca 742
К сведению водителей - Завтра... 25 октября 16:29 (UTC+04), Общество 823
Музей нумизматики Ичеришехер: О чем нам говорят древние монеты? - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 16:14 (UTC+04), Культура 613
Два азербайджанских дзюдоиста поборются за "бронзу" Гран-при в Душанбе 25 октября 16:00 (UTC+04), Спорт 565
Naxçıvanın yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağıb - FOTO 25 октября 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 739
Астрономы представили гипотезы о жизни на ближайших к Солнцу экзопланетах 25 октября 15:46 (UTC+04), Это интересно 636
Qubadlının azadlıqdan dirçəlişə uzanan yolu 25 октября 15:35 (UTC+04), Azərbaycanca 2 421
Названа причина появления «мусора» в Windows 25 октября 15:31 (UTC+04), Наука и технологии 642
Ağcabədidə avtomobil elektrik dirəyinə çırpılıb, 4 nəfər xəsarət alıb 25 октября 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 782
В Баку продолжился фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду - ФОТО 25 октября 15:13 (UTC+04), Общество 5 650
В заселенном армянами Глендейле начались задержания нелегалов - ВИДЕО 25 октября 15:05 (UTC+04), В мире 6 824
К сведению отправляющихся на Бали 25 октября 14:54 (UTC+04), В мире 844
Иран готовит покушения на американских дипломатов 25 октября 14:41 (UTC+04), В мире 6 703
Вечер поэзии и музыки в Праге посвятили памяти Муслима Магомаева - ФОТО 25 октября 14:33 (UTC+04), Культура 661
Столкновения протестующих с полицией в ряде итальянских городов - ВИДЕО 25 октября 14:21 (UTC+04), В мире 813
Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку - ВИДЕО 25 октября 14:15 (UTC+04), Спорт 5 836
Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq 25 октября 14:14 (UTC+04), Azərbaycanca 716
Пекин не исключил энергетические проекты с Анкарой 25 октября 14:04 (UTC+04), В мире 816
Смертельное ДТП в Товузе 25 октября 13:46 (UTC+04), Общество 638
Azərbaycanlı futbolçu İspaniyada oynayacaq 25 октября 13:34 (UTC+04), Azərbaycanca 778
В Италии задержали сотни человек во время протестов 25 октября 13:32 (UTC+04), В мире 796
Ожидаются дожди и грозы - Прогноз на завтра 25 октября 13:20 (UTC+04), Общество 2 451
Один вид смартфонов станет популярным 25 октября 13:09 (UTC+04), Наука и технологии 620
В США в здании дочерней компании PepsiCo произошел взрыв - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 13:00 (UTC+04), В мире 810
Мирная акция семей пропавших без вести азербайджанцев в Брюсселе - ФОТО 25 октября 12:46 (UTC+04), Общество 7 675
Kartdan-karta pul köçürənlərə vacib xəbər 25 октября 12:40 (UTC+04), Azərbaycanca 956
В Хиве состоялся показ спектакля «Омид» в исполнении азербайджанских актеров - ФОТО 25 октября 12:32 (UTC+04), Культура 603
Тяжелое ДТП на трассе Нахчыван-Шахбуз, много пострадавших - ФОТО 25 октября 12:18 (UTC+04), Общество 663
В Албании протестующие подожгли здание мэрии 25 октября 12:09 (UTC+04), В мире 792
В Хырдалане автомобиль перевернулся при парковке - ВИДЕО 25 октября 12:00 (UTC+04), Общество 717
В Турции футболист перенес инфаркт во время матча 25 октября 11:49 (UTC+04), Спорт 598
Самолет залетел в закрытую зону у резиденции Трампа 25 октября 11:37 (UTC+04), В мире 845
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Казахстана 25 октября 11:29 (UTC+04), Официальная хроника 8 177
Kəlbəcər və Ordubadın dağlıq ərazilərinə qar yağıb 25 октября 11:23 (UTC+04), Azərbaycanca 788
Албанские протестующие обстреливают полицию фейерверками - ВИДЕО 25 октября 11:17 (UTC+04), В мире 830
В Баку поддержали юных футболистов Новой Каледонии и Французской Полинезии - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 11:06 (UTC+04), Спорт 4 735
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 25 октября 11:00 (UTC+04), Туризм
Во Франции задержали около тысячи протестующих 25 октября 10:53 (UTC+04), В мире 857
Заслуженная артистка Азербайджана награждена платиновой медалью в Париже - ФОТО 25 октября 10:42 (UTC+04), Культура 1 311
Маск заявил о кровожадности европейцев 25 октября 10:28 (UTC+04), В мире 848
Salyanda fərdi yaşayış evinə ildırım düşüb - FOTO - VİDEO 25 октября 10:27 (UTC+04), Azərbaycanca 795
Волкановски защитил чемпионский пояс UFC - ВИДЕО 25 октября 10:17 (UTC+04), Спорт 614
В Болгарии выбирают президента 25 октября 10:12 (UTC+04), В мире 800
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на премьере спектакля «Турандот» - ФОТО 25 октября 10:08 (UTC+04), Официальная хроника 7 895
Трамп заявил, что власти Дании отдали Гренландию США 25 октября 10:02 (UTC+04), В мире 923
Tovuzda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb 25 октября 09:55 (UTC+04), Azərbaycanca 828
Европейская промышленность выбирает Азербайджан - новый этап партнерства 25 октября 09:50 (UTC+04), Экономика 6 999
Вид сверху на протестующих в центре Парижа - ВИДЕО 25 октября 09:39 (UTC+04), В мире 890
Иран выдвинул США условие по Ормузскому проливу 25 октября 09:27 (UTC+04), В мире 6 308
Азизли и Сулейманов поборются за "золото" чемпионата мира по борьбе - ФОТО 25 октября 09:14 (UTC+04), Спорт 596
Протестующие устроили погромы в Барселоне - ВИДЕО 25 октября 09:01 (UTC+04), В мире 883
Названы первые признаки проблем с легкими 25 октября 08:55 (UTC+04), Медицина 646
Названы способы продлить жизнь ноутбука 25 октября 08:32 (UTC+04), Наука и технологии 619
Где в Баку продают самые доступные квартиры? - ЦЕНЫ - ВИДЕО 25 октября 08:15 (UTC+04), Общество 899
Азербайджан и Италия расширяют стратегическое партнерство - ставка на технологии и промышленность 25 октября 08:00 (UTC+04), Экономика 6 006
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье 25 октября 07:37 (UTC+04), Общество
В Азербайджане часть колледжей закроют - Подробности - ВИДЕО 25 октября 07:07 (UTC+04), Общество 4 353
Сокровищницы, ледники и 56 колонн: Забытые следы древнего Агсу - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 06:28 (UTC+04), Общество 718
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 25 октября 05:15 (UTC+04), Общество
В Дубае резко упали продажи элитного жилья 25 октября 04:22 (UTC+04), В мире 1 046
В Товузе человек погиб в результате поножовщины, подозреваемый задержан 25 октября 03:10 (UTC+04), Общество 720
Гороскоп на 25 октября - для каждого знака зодиака 25 октября 02:20 (UTC+04), Это интересно 927
Ибад Гусейнов вернулся в Азербайджан после задержания в Грузии 25 октября 01:40 (UTC+04), Общество 907
Фестиваль оливок продолжился выступлениями известных артистов - ФОТО 25 октября 01:33 (UTC+04), Общество 6 784
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры церемонии открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ВИДЕО 25 октября 01:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 742
Ян защитил пояс в легчайшем весе в бою с Двалишвили на UFC 333 - ОБНОВЛЕНО 25 октября 00:59 (UTC+04), Спорт 740
Джанни Инфантино поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 25 октября 00:35 (UTC+04), Спорт 8 279
Джанни Инфантино вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятные подарки - ФОТО 25 октября 00:25 (UTC+04), Официальная хроника 8 215
Хроника Победы (25.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу Fox News - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 00:03 (UTC+04), Официальная хроника 899
Хроника Победы (25.10.2020): Президент Ильхам Алиев объявил об освобождении города Губадлы - ФОТО 25 октября 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 773
Хроника Победы (25.10.2020): Губадлы освобожден! - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 191
Фамиль Халилов оценил старт сборной Азербайджана на чемпионате мира U-15 24 октября 23:31 (UTC+04), Спорт 698
Американские читатели познакомятся с поэзией Нигяр Гасанзаде 24 октября 23:01 (UTC+04), Культура 741
Баку принимает футбольный мир: грамотная инвестиция в имидж Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 24 октября 22:30 (UTC+04), Политика 5 779
В Баку почтили память народного писателя Ильяса Эфендиева - ФОТО 24 октября 22:00 (UTC+04), Культура 778
Сборная Азербайджана одержала разгромную победу в первом матче чемпионата мира U-15 24 октября 21:25 (UTC+04), Спорт 6 265
В Баку состоялось открытие Фестиваля оливок - ФОТО 24 октября 21:02 (UTC+04), Общество 6 091
Вопрос хиджаба в школах Азербайджана связан с единой формой, а не с религиозными ограничениями - главред Azernews 24 октября 20:49 (UTC+04), Общество 903
Появились кадры из морга после смертельной драки в Баку - ФОТО 24 октября 20:24 (UTC+04), Общество 1 150
Мы высоко оцениваем доверие, оказанное FIFA Азербайджану - Самир Шарифов 24 октября 20:11 (UTC+04), Спорт 740
В Баку задержаны подозреваемые в убийстве во время массовой драки - ДЕТАЛИ 24 октября 20:07 (UTC+04), Общество 1 128
В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет - ФОТО 24 октября 19:45 (UTC+04), Спорт 5 610
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали церемонию открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 19:27 (UTC+04), Официальная хроника 27 857
ЕС восемь лет не может остановить перевод часов 24 октября 19:17 (UTC+04), Это интересно 919
Воспитанник "Карабаха" из Германии хочет вернуться в сборную Азербайджана 24 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 860
Türkiyənin Mardin vilayətində ağır yol qəzası: 6 nəfər ölüb 24 октября 18:51 (UTC+04), Azərbaycanca 1 182
Продолжается второй день Фестиваля оливок в Баку - ФОТО 24 октября 18:49 (UTC+04), Общество 4 444
Канцлер Германии признал наличие проблем в экономике ФРГ 24 октября 18:40 (UTC+04), В мире 1 214
"Испанская симфония" азербайджанского виртуоза прозвучала в Польше - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 18:29 (UTC+04), Культура 823
Джанни Инфантино поблагодарил Азербайджан 24 октября 18:15 (UTC+04), Спорт 4 122
Türkiyənin Zəfər Partiyası Azərbaycana qarşı aparılan kampaniyadan narazıdır - Müşavir - FOTO 24 октября 18:02 (UTC+04), Azərbaycanca 1 223
Афинский манифест Рубио: Запад на историческом перепутье 24 октября 18:00 (UTC+04), В мире 5 336
Два учебных самолета столкнулись на Филиппинах - ВИДЕО 24 октября 17:49 (UTC+04), В мире 1 274
Azərbaycanda istehsal olunan 71 dərman - SİYAHI 24 октября 17:45 (UTC+04), Azərbaycanca 1 821
В Армении задержали оппозиционного кандидата в мэры 24 октября 17:41 (UTC+04), В мире 1 176
ФИФА объявила, где бесплатно смотреть все матчи чемпионата мира в Баку 24 октября 17:36 (UTC+04), Спорт 897
Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста 24 октября 17:25 (UTC+04), В мире 1 152
Азербайджанская палитра в сердце Парижа - ФОТО 24 октября 17:13 (UTC+04), Культура 829
Авиакомпании стали активнее зарабатывать на богачах 24 октября 17:01 (UTC+04), Туризм 783
Gəncədə 49 yaşlı kişi bıçaqlandı 24 октября 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 1 173
Найдена незаметная причина сбоев компьютера 24 октября 16:46 (UTC+04), Наука и технологии 770
Ermənilər Azərbaycanla sərhəddə qanunsuz ağac kəsir 24 октября 16:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 265
В азербайджано-индийских отношениях открываются широкие возможности для сотрудничества - Азер Гараев 24 октября 16:32 (UTC+04), Политика 1 414
Bakıda hamı bu qətldən danışır - görüntülər yayıldı - VİDEO 24 октября 16:26 (UTC+04), Azərbaycanca 1 433
Во Франции вспыхнули новые протесты - ВИДЕО 24 октября 16:25 (UTC+04), В мире 1 210
Спектаклем "Хуршидбану Натаван" почтена память Ильяса Эфендиева - ФОТО 24 октября 16:12 (UTC+04), Культура 745
Армянские сепаратисты получили очередной пинок – на этот раз от Европы 24 октября 16:00 (UTC+04), Политика 8 857
Azərbaycanı Avropaya birləşdirəcək layihəyə 22 milyard avro tələb olunur 24 октября 15:46 (UTC+04), Azərbaycanca 1 183
В еще одной европейской стране начались протесты - ВИДЕО 24 октября 15:43 (UTC+04), В мире 1 295
Многоэтажка сложилась за секунды посреди оживленной улицы - ВИДЕО 24 октября 15:29 (UTC+04), В мире 1 361
Köməksiz qalan 7 aylıq körpə xilas olunub - VİDEO 24 октября 15:16 (UTC+04), Azərbaycanca 1 200
Первая сенсация и первый разгром: ЧМ U-15 в Баку начался с поражения Аргентины 24 октября 15:12 (UTC+04), Спорт 825
Bəzi pensiya alanları hansı dəyişikliklər gözləyir? 24 октября 15:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 229
Этим медработникам положены надбавки до 50% к зарплате 24 октября 14:59 (UTC+04), Общество 818
В Гяндже пройдет концерт в честь Победы в 44-дневной Отечественной войне 24 октября 14:44 (UTC+04), Культура 692
Azərbaycan yanacağı Ermənistanda qiymətləri 20–30 faiz azaldıb - Səfir 24 октября 14:38 (UTC+04), Azərbaycanca 1 191
В Китае нашли необычное существо без глаз 24 октября 14:29 (UTC+04), Это интересно 787
Avtobuslar gecikir, sərnişinlər əziyyət çəkir: Bəs səbəb nədir? - VİDEO 24 октября 14:18 (UTC+04), Azərbaycanca 1 154
Тайфун "Чампи" добрался до юго-запада Японии - ВИДЕО 24 октября 14:15 (UTC+04), В мире 1 178
Bu yolda gizlənən təhlükə avtomobillərə ziyan vurur - VİDEO 24 октября 14:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 174
А вы, месье, как не тужитесь, лишь в провокаторы годитесь 24 октября 14:00 (UTC+04), Политика 7 132
Qubadlının dirçəlişi Dövlət Proqramının mühüm hissəsidir - Kamaləddin Qafarov 24 октября 13:45 (UTC+04), Azərbaycanca 1 154
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 24 октября 13:39 (UTC+04), Общество 1 353
В Баку стартовал второй день Фестиваля оливок - ФОТО 24 октября 13:30 (UTC+04), Общество 6 530
Xəzərdə kütləvi balıq tələfatı - Azərbaycana təhlükə gözlənilir? 24 октября 13:26 (UTC+04), Azərbaycanca 1 172
Появятся ли станции метро в Хырдалане и Масазыре? 24 октября 13:18 (UTC+04), Общество 2 158
В Баку построят новое здание для одного из телеканалов - ВИДЕО 24 октября 13:12 (UTC+04), Общество 798
В Австрии пресечена провокация армянских реваншистов 24 октября 13:00 (UTC+04), Политика 6 451
В Баку задержали сына депутата в связи с массовой дракой 24 октября 12:58 (UTC+04), Общество 962
Xaricdə təhsil alan azərbaycanlılar bu qərardan xəbərdar olmalıdır 24 октября 12:57 (UTC+04), Azərbaycanca 1 204
Германия планирует закупить тысячи ракет большой дальности 24 октября 12:48 (UTC+04), В мире 1 212
Новая волна беспорядков во Франции будет мощнее предыдущей - ВИДЕО 24 октября 12:35 (UTC+04), В мире 1 211
Bu il Həcc ziyarətində bahalaşma qaçılmazdır - QMİ 24 октября 12:31 (UTC+04), Azərbaycanca 1 143
Азербайджан превратил свое географическое положение в инструмент международного влияния - колумбийское издание 24 октября 12:22 (UTC+04), Политика 1 498
Азербайджан осудил нападение на церковь в Иордании 24 октября 12:10 (UTC+04), Политика 1 271
Что хранит Музей истории таможни Азербайджана: от плетей XIX века до ковров карабахской школы - Репортаж - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 12:06 (UTC+04), Общество 749
OpenAI изменила подход к обучению ИИ 24 октября 11:59 (UTC+04), Наука и технологии 841
Полмиллиона человек на улицах - что показал бунт во Франции? - АНАЛИЗ от Baku Network 24 октября 11:45 (UTC+04), В мире 6 984
В Баку произошла массовая драка 24 октября 11:37 (UTC+04), Общество 1 093
Власти Кубы пообещали жесткий ответ США 24 октября 11:30 (UTC+04), В мире 1 426
Дорожная полиция обратилась к водителям 24 октября 11:16 (UTC+04), Общество 723
В мире стартовал необычный чемпионат по бегу на тренажерах - ВИДЕО 24 октября 11:05 (UTC+04), Спорт 1 711
Azərbaycanda ötən gün 50 şübhəli saxlanılıb 24 октября 11:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 236
Китайская компания намерена развивать морскую ветроэнергетику в Азербайджане 24 октября 10:52 (UTC+04), Экономика 1 279
Азербайджан подтвердил приверженность укреплению международной безопасности 24 октября 10:40 (UTC+04), Политика 1 214
Bəzi ərazilərə qar yağıb, dolu düşüb 24 октября 10:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 179
Азербайджанская нефть выросла в цене 24 октября 10:32 (UTC+04), Экономика 1 514
Предупреждение для водителей - 24 октября... 24 октября 10:26 (UTC+04), Общество 819
Раскрыт главный недостаток дешевых ноутбуков 24 октября 10:20 (UTC+04), Наука и технологии 732
Yol polisi əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib 24 октября 10:11 (UTC+04), Azərbaycanca 1 165
В Загатале задержали грабителя квартир - ВИДЕО 24 октября 10:09 (UTC+04), Общество 727
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 24 октября 10:02 (UTC+04), Туризм
Лазурный берег строгого режима - армянские преступники станут почетными гражданами Ниццы? 24 октября 10:00 (UTC+04), Политика 7 890
Главы МИД четырех стран призвали восстановить судоходство в Ормузе 24 октября 09:43 (UTC+04), В мире 1 259
В Баку стартует чемпионат мира FIFA U-15 24 октября 09:36 (UTC+04), Спорт 7 552
Человека впервые заразили вирусом, созданным ИИ 24 октября 09:33 (UTC+04), Это интересно 803
Трамп заявил о возможности новой военной операции против Ирана 24 октября 09:25 (UTC+04), В мире 7 632
В Загатале прошли сильный ливень и град - ВИДЕО 24 октября 09:21 (UTC+04), Общество 1 105
Bu gün Ümumdünya Poliomielitlə Mübarizə Günüdür 24 октября 09:19 (UTC+04), Azərbaycanca 1 181
Назван вероятный кандидат на роль переговорщика с Россией 24 октября 09:14 (UTC+04), В мире 1 271
Azərbaycanda bu məkanda əcnəbilərin sayı yerlilərdən 11 dəfə çoxdur 24 октября 09:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 261
Азербайджанский боец UFC выступит в необычной роли в Нью-Йорке 24 октября 09:00 (UTC+04), Спорт 1 154
Еще новости