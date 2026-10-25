https://news.day.az/azerinews/1869561.html Deputat Arzuxan Əlizadənin oğlu məhkəməyə belə gətirildi - VİDEO Kafedəki ölüm hadisəsi ilə bağlı deputat Arzuxan Əlizadənin oğlu, cinayətkar dəstənin üzvü Əhməd Əlizadə məhkəməyə gətirilib. Milli.Az xəbər verir ki, bununla bağlı "Real TV" görüntülər yayımlayıb. Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:
Deputat Arzuxan Əlizadənin oğlu məhkəməyə belə gətirildi - VİDEO
Kafedəki ölüm hadisəsi ilə bağlı deputat Arzuxan Əlizadənin oğlu, cinayətkar dəstənin üzvü Əhməd Əlizadə məhkəməyə gətirilib.
Milli.Az xəbər verir ki, bununla bağlı "Real TV" görüntülər yayımlayıb.
Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:
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