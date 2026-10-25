Eldəniz və Sənan Astanada tarix yazdı
Qazaxıstanın paytaxtı Astanada güləş üzrə dünya çempionatı davam edir.
Yarışın ikinci günündə 2 güləşçimiz dünya çempionu olub.
Eldəniz Əzizli (55 kq) kəmər kolleksiyasına daha birini əlavə edib. Əzizli finalda İran təmsilçisi Payam Balutakiyə 3:1 hesabıyla qalib gələrək 5 qat dünya çempionu olub. Beləliklə, titullu güləşçimiz Azərbaycan güləşində özünəməxsus rekordu yeniləyib.
Sənan Süleymanov (77 kq) isə həlledici görüşdə moldovalı Aleksandrin Qutuyla qarşılaşıb. Rəqibinə 8:3 hesabıyla qalib gələn Sənan ilk dəfə böyüklər arasında dünya çempionu olub. Sənan həm də 15 illik həsrətə son qoyub. Belə ki, Süleymanov 2011-ci ildən sonra olimpiya çəkisində dünya çempionu olan ilk kişi güləşçimiz ünvanına sahib olub.
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