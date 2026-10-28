Düyünü daha dadlı bişirməyin sadə üsulu açıqlandı
Düyünü daha ləzzətli və ətirli hazırlamaq üçün su əvəzinə toyuq bulyonundan istifadə etmək olar. Bu üsul düyüyə zəngin dad verir və əlavə souslara ehtiyacı azaldır.
Day.Az xəbər verir ki, hazırlamaq üçün bir stəkan yuyulmuş düyüyə 1-1,25 stəkan toyuq bulyonu əlavə edin. İstəyə görə az miqdarda kərə yağı, sarımsaq və ya zəncəfil də qatmaq olar. Qarışığı qaynadıqdan sonra zəif odda, qazanın qapağını bağlı saxlayaraq bişirin.
Düyü hazır olduqdan sonra qazanı ocaqdan götürüb 5-10 dəqiqə qapağı bağlı saxlayın, sonra çəngəllə yüngülcə qarışdırın. Toyuq bulyonu ilə yanaşı, tərəvəz və mal əti bulyonundan da istifadə etmək mümkündür. Bu cür hazırlanan düyü ət, balıq və tərəvəz yeməkləri ilə yaxşı uyğunlaşır.
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