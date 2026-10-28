https://news.day.az/azerinews/1870058.html Düyünü daha dadlı bişirməyin sadə üsulu açıqlandı Düyünü daha ləzzətli və ətirli hazırlamaq üçün su əvəzinə toyuq bulyonundan istifadə etmək olar. Bu üsul düyüyə zəngin dad verir və əlavə souslara ehtiyacı azaldır. Day.Az xəbər verir ki, hazırlamaq üçün bir stəkan yuyulmuş düyüyə 1-1,25 stəkan toyuq bulyonu əlavə edin.

Düyünü daha dadlı bişirməyin sadə üsulu açıqlandı

Azərbaycanca, 28 октября 2026 03:36 (UTC +04:00) 189
Düyünü daha dadlı bişirməyin sadə üsulu açıqlandı

Düyünü daha ləzzətli və ətirli hazırlamaq üçün su əvəzinə toyuq bulyonundan istifadə etmək olar. Bu üsul düyüyə zəngin dad verir və əlavə souslara ehtiyacı azaldır.

Day.Az xəbər verir ki, hazırlamaq üçün bir stəkan yuyulmuş düyüyə 1-1,25 stəkan toyuq bulyonu əlavə edin. İstəyə görə az miqdarda kərə yağı, sarımsaq və ya zəncəfil də qatmaq olar. Qarışığı qaynadıqdan sonra zəif odda, qazanın qapağını bağlı saxlayaraq bişirin.

Düyü hazır olduqdan sonra qazanı ocaqdan götürüb 5-10 dəqiqə qapağı bağlı saxlayın, sonra çəngəllə yüngülcə qarışdırın. Toyuq bulyonu ilə yanaşı, tərəvəz və mal əti bulyonundan da istifadə etmək mümkündür. Bu cür hazırlanan düyü ət, balıq və tərəvəz yeməkləri ilə yaxşı uyğunlaşır.

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Генпрокуратура раскрыла подробности громкого убийства в Баку 27 октября 09:14 (UTC+04), Общество 6 073
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В одном из районов Баку не будет света 27 октября 08:50 (UTC+04), Общество 712
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В этом районе Баку не будет газа 27 октября 08:35 (UTC+04), Общество 691
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