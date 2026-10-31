https://news.day.az/azerinews/1871032.html Azərbaycanda bu şəxslər yeni mənzillərlə təmin olunacaq Sosial Xidmətlər Agentliy əlilliyi müəyyən olunmuş şəxslər və şəhid ailələri üçün Saatlı rayonunda 18 ədəd üçotaqlı və 27 ədəd ikiotaqlı mənzilin satın alınması üzrə tender elan edib. Day.Az xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 1 000 manat təşkil edir. Tenderin ehtimal olunan qiyməti 3,386 milyon manat təşkil edir.

Azərbaycanda bu şəxslər yeni mənzillərlə təmin olunacaq

Azərbaycanca, 31 октября 2026 10:08 (UTC +04:00) 111
Azərbaycanda bu şəxslər yeni mənzillərlə təmin olunacaq

Sosial Xidmətlər Agentliy əlilliyi müəyyən olunmuş şəxslər və şəhid ailələri üçün Saatlı rayonunda 18 ədəd üçotaqlı və 27 ədəd ikiotaqlı mənzilin satın alınması üzrə tender elan edib.

Day.Az xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 1 000 manat təşkil edir.

Tenderin ehtimal olunan qiyməti 3,386 milyon manat təşkil edir.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər öz təkliflərini 12 noyabr saat 16:59-dək (GMT+4) təqdim etməlidirlər. Tender zərflərinin açılışı da 12 noyabr saat 16:59-da (GMT+4) keçiriləcək.

Əlavə məlumat üçün telefon: (+994) 12 525 41 30 (5158)

Əlaqələndirici şəxs: Axundova Zeynəb

E-poçt: [email protected]

Ünvan: Bakı şəhəri, Ziya Bünyadov prospekti 1965, "Çinar Park" Biznes Mərkəzi bina 1, mərtəbə 2

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