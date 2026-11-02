https://news.day.az/azerinews/1871315.html 10-u azyaşlı olmaqla 38 nəfər xilas edilib Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) qüvvələri ötən həftə ərzində 10-u azyaşlı olmaqla 38 nəfəri xilas edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə FHN-dən bildirilib.
10-u azyaşlı olmaqla 38 nəfər xilas edilib
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) qüvvələri ötən həftə ərzində 10-u azyaşlı olmaqla 38 nəfəri xilas edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə FHN-dən bildirilib.
Nazirliyin "112" qaynar telefon xəttinə daxil olan zənglər əsasında aidiyyəti qurumlar tərəfindən 143 yanğına çıxış, 30 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 2 avtonəqliyyat qəzası ilə bağlı qəza-xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib.
Görülən təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınlar operativ söndürülüb, insanların həyatı xilas olunub.
Həmçinin müxtəlif hadisələrlə əlaqədar, o cümlədən bağlı qapı və avtomobil qəzaları zamanı 2 nəfərin meyiti təhvil verilib.
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