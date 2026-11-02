https://news.day.az/azerinews/1871461.html Bakıda maşın mağazaya girdi - FOTO Bakıda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az Unikal-a istinadla xəbər verir ki, hadisə "Memar Əcəmi" metrostansiyası yaxınlığında qeydə alınıb. Belə ki, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində maşınlardan biri "Arzum" mağazasına çırpılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Bakıda maşın mağazaya girdi - FOTO
Bakıda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az Unikal-a istinadla xəbər verir ki, hadisə "Memar Əcəmi" metrostansiyası yaxınlığında qeydə alınıb. Belə ki, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində maşınlardan biri "Arzum" mağazasına çırpılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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