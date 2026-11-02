https://news.day.az/azerinews/1871558.html Dövlət Baxçalıya ağır itki üz verdi Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının (MHP) sədri Dövlət Baxçalının bacısı Serpil Baxçalı dünyasını dəyişib. Day.Az xəbər verir ki, uzun illər Ankarada qardaşı Dövlət Baxçalı ilə eyni evdə yaşayan Serpil Baxçalı Osmaniyədə dəfn olunacaq. Altı övladlı Baxçalı ailəsinin dördüncü övladı olan Serpil Baxçalı ailə həyatı qurmayıb.
Dövlət Baxçalıya ağır itki üz verdi
Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının (MHP) sədri Dövlət Baxçalının bacısı Serpil Baxçalı dünyasını dəyişib.
Day.Az xəbər verir ki, uzun illər Ankarada qardaşı Dövlət Baxçalı ilə eyni evdə yaşayan Serpil Baxçalı Osmaniyədə dəfn olunacaq.
Altı övladlı Baxçalı ailəsinin dördüncü övladı olan Serpil Baxçalı ailə həyatı qurmayıb. O, "Ziraat Bankası" və "Pamukbank"da çalışdıqdan sonra təqaüdə çıxmışdı.
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