https://news.day.az/azerinews/1871690.html Daha bir tiktoker həbs edildi "TikTok"da canlı yayım açaraq nalayiq ifadələr işlədən daha bir şəxs məsuliyyətə cəlb olunub. Day.Az xəbər verir ki, bu, "Raufizm" ləqəbi ilə tanınan Rauf Ağaquliyevdir. Əxlaq normalarına zidd hərəkət edən şəxs barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510.3-cü maddəsi ilə protokol tərtib edilərək baxılması üçün məhkəməyə göndərilib.
Daha bir tiktoker həbs edildi
"TikTok"da canlı yayım açaraq nalayiq ifadələr işlədən daha bir şəxs məsuliyyətə cəlb olunub.
Day.Az xəbər verir ki, bu, "Raufizm" ləqəbi ilə tanınan Rauf Ağaquliyevdir.
Əxlaq normalarına zidd hərəkət edən şəxs barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510.3-cü maddəsi ilə protokol tərtib edilərək baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarına əsasən, əməlin etiraf edən R.Ağaquliyev 1 ay müddətinə inzibati qaydada həbs olunub.
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