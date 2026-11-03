https://news.day.az/azerinews/1871723.html Milli Məclisdə 2027-ci il dövlət büdcəsi müzakirə çıxarılacaq Milli Məclisdə "Azərbaycan Respublikasının 2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsinə başlanılır. Day.Az xəbər verir ki, qanun layihəsi noyabrn 4-də parlamentin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsində müzakirəyə çıxarılacaq.
Milli Məclisdə 2027-ci il dövlət büdcəsi müzakirə çıxarılacaq
Milli Məclisdə "Azərbaycan Respublikasının 2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsinə başlanılır.
Day.Az xəbər verir ki, qanun layihəsi noyabrn 4-də parlamentin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsində müzakirəyə çıxarılacaq.
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